Le président de la commission nationale des droits de l’homme (CNDH), Me Ahmed Salem Ould Bouhoubeini, a apprécié les efforts des centres d’accueil des citoyens relevant de l’Agence Nationale pour le Registre de la Population et des Titres Sécurisés (ANRPTS).

Il a exprimé l’espoir de voir tous les problèmes de l’état civil réglés et chaque citoyen disposer de pièce d’identité comme premier droit de tout être humain et dont tous les autres droits découleraient.

Cette déclaration s’est déroulée en marge de la visite effectuée mercredi par le président de la CNDH dans certains centres d’accueil pour les citoyens des moughataa du Ksar, de Tevragh Zeina et de Sebkha, où il a été informé de la situation réelle de ces centres et de leur capacité à assumer les missions qui sont les leurs.

Le président de la commission a visité les différents services de cette Agence et s’est rendu compte de ses moyens techniques avant d’écouter les explications fournies par ses responsables ainsi que les défis et problèmes posés les plus importants. Il a également écouté les avis des citoyens et les obstacles qu’ils rencontrent en recourant aux prestations de ces centres.

Le Président de la Commission nationale des droits de l’homme avait auparavant rencontré le directeur général de l’Agence nationale pour la population et les titres sécurisées, M. Ahmed Ould Mokhtar Ould Bouceif, au siège de l’Agence et ses collaborateurs, au cours de laquelle il a fait une présentation des objectifs de la CNDH, de ses tâches et de ses domaines d’intervention afin de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme.