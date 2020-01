Le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est arrivé aujourd’hui, dimanche, dans la capitale britannique, Londres, pour participer au sommet afro-britannique sur l’investissement, dont les travaux commencent demain.

Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a été reçu à l’aéroport par une délégation britannique de haut rang, et notre Ambassadeur au Royaume-Uni, SEM.Isselkou Ould Ahmed Izidbih et le personnel de l’ambassade.

Le Sommet anglo-africain sur l’investissement vise à renforcer le partenariat entre la Grande-Bretagne et le continent africain à la lumière de la sortie attendue du Royaume-Uni de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne l’exploitation d’opportunités d’investissement prometteuses dans le continent noir d’une part et de tirer parti des capacités technologiques et économiques de la Grande-Bretagne d’autre part.

Lors de son séjour à Londres, le président de la République assistera au premier sommet de ce type sur les investissements entre la Grande-Bretagne et l’Afrique qui y est prévu le 20 janvier, avec la participation de 21 pays africains, sous le slogan « Partners for Prosperity ».

Ce sommet sera organisé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et il réunira des entreprises internationales, des gouvernements et des institutions << pour offrir et améliorer les opportunités d’investissement dans toute l’Afrique et renforcer le partenariat du Royaume-Uni avec les pays africains pour bâtir un avenir sûr et prospère pour toutes les parties. Le sommet mobilisera également de nouveaux investissements pour créer des emplois et promouvoir la prospérité mutuelle >>. Selon les organisateurs.

Les relations entre la Mauritanie et la Grande-Bretagne ont connu un développement constant ces dernières années, notamment après que la compagnie pétrolière britannique BP est entrée dans le domaine de l’exploitation gazière en Mauritanie et au Sénégal.

Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est accompagné, au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant :

La Première Dame, Mariem Mint Dah ;

Cheikh El Kébir Moulaye Taher, ministre de l’économie et de l’industrie ;

Mohamed Ould Abdel Vettah, ministre du pétrole, de l’énergie et des mines ;

M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du Président de la République ;

SEM Isselkou Ould Ahmed Izidbih, ambassadeur de Mauritanie à Londres ;

M. Ahmed Ould Bah dit H’hmeïda, conseiller à la Présidence de la République ;

M. Ahmed Ould Bahine, chargé de mission à la Présidence de la République ;

Sidi Ould Domane, chargé de mission à la Présidence de la République ;

El Hacen Ould Zein, chargé de mission à la Présidence de la République ;

M. Hassen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat.