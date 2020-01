Ce dimanche soir, quelques heures après l’arrivée de l’Africa Race, Geoffroy Noël de Burlin commençait à savourer son exploit depuis la capitale sénégalaise. « Je ne me rends pas bien compte que la course est finie », avouait le Brabançon.

Voilà quinze jours qu’on a quitté Monaco pour le Maroc puis la Mauritanie et le Sénégal et chaque étape fut riche en émotions. Surtout dans les derniers jours où un début d’incendie lié à un échappement défectueux m’a contraint à utiliser le joker permis par le règlement. Ainsi, mon petit buggy a été pris en charge par le camion-balais et je n’ai pas disputé une étape entière. Mon véhicule est arrivé au bivouac à 4h30 du matin et mon mécano s’est jeté sur la mécanique défaillante. À 9h00, l’engin était réparé et j’ai repris la piste sans avoir fermé l’œil de la nuit. Cet incident m’a fait rétrograder à la 22e place du classement général, à la 10e parmi les SSV (la division réservée aux petits buggys) alors que j’occupais la 2e position. Sur le moment, c’était frustrant mais je n’ai pas le droit d’être déçu. J’ai rejoint la capitale sénégalaise tout en signant une victoire d’étape. Je ne peux qu’être satisfait. »

Faut-il rappeler qu’en plus d’être venu à bout de cette épreuve exigeante, Geoffroy Noël de Burlin était la seule personne à mobilité réduite à piloter un SSV sans équipier ? Une grande première, apparemment.

« À certains moments, ce fut chaud mais je suis parvenu à changer seul une roue crevée et j’étais bien avancé dans le remplacement d’une courroie quand un motard s’est arrêté pour me donner un coup de main. Apparemment, l’état d’esprit qu’on trouve sur l’Africa Race est unique. »

Participera-t-il à nouveau à l’épreuve en Afrique ou sera-t-il tenté par le Dakar saoudien en 2021 ?« Franchement, j’ai beaucoup apprécié l’Africa Race. J’ai encore plein de paysages dans les yeux. On est passé dans des coins absolument fabuleux et l’atmosphère, entre concurrents, reste bon enfant. Je vais laisser tout ça décanter. Pour l’instant, j’ai une autre priorité : prendre une douche. Ce sera la première depuis six jours », s’amusait-il.

Le Soir