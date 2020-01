Le ministre de la Santé, le Dr Mohamed Nedhirou Ould Hamed en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Raré a effectué aujourd’hui, dimanche, une visite de terrain au niveau du siège de la délégation régionale de la santé de la wilaya dans le cadre de la visite de trois jours qu’il entreprend dans cette cité.

Le ministre s’est informé de la marche du travail lors du tour des différentes pavillons du bâtiment de la délégation régionale qu’il a visités sur l’avancement du travail dans les services et notamment dans la pharmacie, où il a écouté des explications sur la nature de la mission de l’administration et sur la coordination entre les différents établissements de santé de l’État pour faire faire avancer les prestations sanitaires dans la wilaya. Il a insisté sur la nécessité de suivre le rythme des réformes en cours dans le secteur et de rapprocher le service de santé du citoyen ordinaire.

Le conseiller du ministre en charge de la communication, M. Abdelkader Ould Mohamed, a affirmé, dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), que le but de la visite était de s’enquérir, sur le terrain, du déroulement des prestations sanitaires au sein des institutions relevant du ministère et de rencontrer les populations et les élus pour connaître les problèmes posés dans ce secteur en vue de leur apporter les solutions..

Notons que la wilaya compte deux hôpitaux, neuf centres et onze points de santé.

Au cours de sa visite à la délégation régionale de la santé de Nouadhibou, le ministre était accompagné par le wali de Dakhlet Nouadhibou, le maire de la commune, le vice-président du conseil régional et certains responsables du secteur.