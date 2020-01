La Présidence de la République a rendu public, mardi, un décret portant nomination d’un nouveau Ministre de l’Économie et de l’Industrie, dont voici le texte intégral :

‘’ La présidence de la République communique :

Par décret en date de ce jour, Monsieur Abdel Aziz Ould Dahi, est nommé Ministre de Économie et de l’Industrie ’’.

Biographie sommaire du Ministre de l’Économie et de l’Industrie

52 ans

Abdel Aziz OULD DAHI

Administrateur des Régies Financières Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie

Présentation

Monsieur Abdel Aziz Ould Dahi, 47 ans, était, depuis septembre 2009, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie de Mauritanie. Il a occupé auparavant les fonctions de ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration du Gouvernement de Mauritanie entre 2007 et 2008 et de Directeur du Centre Internet du Gouvernement de 1999 à 2007.

Membre fondateur de la Communauté des Praticiens de la Gestion axée sur les résultats de développement en Mauritanie, Monsieur Abdel Aziz Ould Dahi, est également président du Think Tank Mauritanie perspectives (http://www.mp.mr).

Monsieur Ould Dahi est titulaire d’un master en e-gouvernance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse), et poursuit des recherches doctorales en économie du développement à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris sur le thème de l’impact des innovations technologiques sur le développement. Il est co-auteur de l’ouvrage collectif « Vers l’e-gouvernance, pour une nouvelle administration numérique » CNDP / SCEREN.

Expérience Professionnelle :

• Septembre 2009 – Janvier 2015 : Directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de Mauritanie

• Mai 2008 – Septembre 2009 : Consultant avec plusieurs missions dans les pays en Afrique

• Avril 2007 – Mai 2008 : Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration – Mauritanie

• Septembre 2000 – Avril 2007, Chargé de Mission, Directeur du Centre Internet du Gouvernement – Secrétariat d’État auprès du Premier Ministre chargé des Technologies Nouvelles – Mauritanie

• Janvier 1999 – Mars 2000, Coordinateur national du projet « Passage informatique à l’an 2000 » – Ministère des Finances – Mauritanie

• Mars 1998 – Septembre 2000, Directeur du Centre Internet de l’Administration – Secrétariat Général du Gouvernement – Mauritanie

• Septembre 1997 – 1998 : IT focal point – Programme des Nations Unies pour le Développement – Mauritanie

• Janvier 1992 –Septembre 1997 : Chef de projet de la Solde des Agents de l’Etat – Ministère des Finances – Mauritanie

Formation académique

Informatique et Organisation

• Master en E-Governance – École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse)

• AEA Informatique – Université de Dakar (Sénégal)

• Maîtrise Informatique de gestion – Université d’Orléans (France)

Gestion et Économie

• Maîtrise de Gestion – Université de Nouakchott (Mauritanie)

• Doctorant en Économie du développement – Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Paris (France)

Baccalauréat Série Mathématiques