La Présidence de la République a rendu public, mardi, un décret portant nomination d’un nouveau gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, dont voici le texte intégral :

‘’ La présidence de la République communique :

Par décret en date de ce jour, Monsieur Cheikh El Kebir Ould Moulay Taher, est nommé Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie’’.

Profil du nouveau gouverneur de la Banque Centrale

Né en 1964-à Néma, Cheikh El Kebir Ould Moulay Taher est précédemment Ministre de l’economie et de l’industrie, il fut Gouverneur Adjoint de la Banque Centrale de Mauritanie (2014 – 2019), Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle(2007 – 2008)

Banque Centrale de Mauritanie

Chef de service des Etudes et Visas

Directeur Adjoint des Etudes Economiques

Directeur chargé de la Balance des Paiements et de la Dette

Conseiller chargé de Mission du Gouverneur de la BCM

Directeur Général des Marchés et de la Gestion de la Liquidité

Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé des Nouvelles Technologies

Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé des Nouvelles Technologies Directeur de la Programmation et de la Coopération

Coordonnateur du Projet Centre de Formation et d’Echange à Distance (CFED, IDA, Banque Mondiale)

Directeur des Projets Microsoft au SETN

PROCAPEC

Directeur Général des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit.

AUTRES

Directeur exécutif (conseil d’administration du Fond Monétaire Arabe – FMA)

-Gouverneur suppléant à la Banque Islamique de Développement (BID)

-Gouverneur suppléant à la Banque Islamique de Développement (BID) Gouverneur Suppléant pour la Mauritanie, Groupe de la BAD

Président de la Communauté SWIFT Mauritanie, Swift Chairperson

Administrateur SNIM

Président du Conseil d’Orientation de la Procapec

Administrateurs au niveau de la CDD et de l’ANRPTS

Chargé de cours « Economie Monétaire » à l’ENA de Nouakchott

STAGES PRATIQUES

Leadership and Change Management Program – Yale School of Management,Université Yale (Etats-Unis)

Fonds Monétaire International (Département du Moyen-Orient et Département des Statistiques), Washington, Stage pratique de six mois (Avril- Septembre 1998)

L’Institut du FMI Washington ; – Deux mois : Obtention d’un Certificat de Politiques Afférentes au secteur extérieur (Avril 1995)

L’Institut de Développement Economique de la Banque Mondiale, Washington : Obtention d’une Attestation de « Rationalisation des choix budgétaires » ;

Département de la Trésorerie de la Banque Mondiale, Washington : Obtention d’une Attestation en matière de techniques de gestion des réserves extérieures ;

CERDI/CNRS France : Cours de Modélisation macro-économique, 1991

Fonds Monétaire Arabe en collaboration avec Merrill Lynch, Abu Dhabi : Obtention d’une Attestation de Stratégies d’investissement ;

Fonds Monétaire International : Obtention d’une Attestation de « Statistiques Monétaires et Bancaires » FMI/BCEAO/BEAC (2000)

Fonds Monétaire Arabe : Obtention d’une Attestation de Stratégies d’investissement en collaboration avec la Banque des Règlements Internationaux, Abu Dhabi

Stage d’un mois au Centre National d’Informatique (CNI) Tunisie : Techniques de simulations Septembre 1990

Société GAPSET France, Stage en Informatique – Novembre 1994

Banque Centrale de Tunisie (BCT) : Stage d’un mois, Avril 1994

DOMAINES DE COMPETENCE

• Politique monétaire

• Politique de changes

• Gestion des réserves

• Systèmes de Paiements

• Modélisations micro et macroéconomique

• Stratégies sectorielles (TIC, Emploi, Pêche, Mines et Energies)

DIPLÔMES

1987 à 1990 Faculté des Sciences Econo miques et de Gestion de TUNIS

– DEA en Gestion

– DEA en Gestion Doctorat de 3 eme Cycle Ancien régime

1996 à 1998 Centre d’Etudes et de Recherche