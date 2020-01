Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, mardi au centre des conférences El Mourabitoune de Nouakchott, l’érudit Cheikh Abdallah Ben Boyé, président du forum de renforcement de la paix au sein des groupes musulmans et d’autres honorables oulémas prenant part au premier congrès des oulémas africains sur l’ancrage de la culture de la tolérance et de la modération, dont les travaux ont débuté, mardi, à Nouakchott.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue le rôle qu’exerce la Mauritanie dans le renforcement et la consolidation de la culture de tolérance et de modération, ainsi que les efforts entrepris par le forum pour le renforcement de la paix dans les sociétés musulmanes, afin d’immuniser la oumma islamique contre les dangers de la radicalisation, de l’extrémisme violent, de la sédition et des luttes intestines.

Elle s’est déroulée en présence du ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel et du directeur de cabinet du Président de la République, respectivement, MM. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb et Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine.