La Confédération Africaine de Football a procédé mardi au tirage au sort comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Tous les pays engagés connaissent désormais leurs adversaires et la date du démarrage des hostilités.

Le mardi 21 janvier, s’est déroulé en Egypte le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les quarante pays en lices sont répartis en dix poules de 4. La première journée des confrontations est prévue pour le mois d’octobre 2020. Les équipes s’affronteront en aller et retour et la première sélection de chaque poule sera qualifiée pour la prochaine phase sous forme de barrage.

Cette étape permettra de dégager les cinq pays qui représenteront l’Afrique pour la grande fête mondiale du football qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Au vue de ce tirage, la campagne s’annonce ardue pour certains pays qui doivent batailler afin d’obtenir le précieux ticket.

Si dans la poule H le Sénégal demi-finaliste de la précédente CAN, part favori aux côtés du Togo, du Congo Brazzaville et de la Namibie, tel n’est pas le cas pour le Cameroun logé dans le groupe D, visiblement, le plus relevé. Les Lions Indomptables qui ont raté le dernier Mondial, doivent composer avec des Eléphants de la Côte d’Ivoire qui ont eux aussi envie de retrouver l’événement. Le Mozambique et le Malawi sont les petits poucets de ce groupe D.

La poule J va elle aussi proposer des affiches palpitantes. On y retrouve le Bénin et le Madagascar les surprises de la dernière CAN, la RDC favori et la Tanzanie. En effet, pour la RDC qui fait figure de favori doit néanmoins se méfier de ses adversaires qui sont tout aussi déterminés.

La composition des groupes



Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti

Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale

Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia

Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi

Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola

Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie

Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan

Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie

Folly K. 22 janvier 2020

Myafricainfos