Le siège de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a abrité ce mercredi 22 janvier 2020, la cérémonie de passation des services entre l’ancien et le nouveau Gouverneur de la Banque, respectivement MM. Abdel Aziz Ould Dahi et Cheikh El Kebir Ould Moulaye Taher.

Suite à la passation des services, les deux hauts responsables ont tenu une réunion avec les cadres dirigeants de la Banque. Au cours de cette réunion, M. Abdel Aziz Ould Dahi a exprimé ses meilleurs vœux à son successeur avec qui il a travaillé avec abnégation et professionnalisme. Il a exprimé sa vive fierté d’avoir travaillé durant les 5 dernières années, avec un Personnel aussi dévoué qu’intègre que celui de la BCM.

A son tour, M. Cheikh El Kebir Ould Moulaye Taher a exprimé ses sincères sentiments vis-à-vis de son prédécesseur. Il a appelé le personnel à retrousser les manches pour moderniser davantage la Banque. Il a réitéré son profond attachement aux valeurs de bonne gestion et de transparence.

La passation des services s’est déroulée en présence de MM. Boumedienne Ould Taya, Gouverneur Adjoint de la Banque, et Sidi Mohamed Ould Dhaker, Chef de Cabinet du Gouverneur.

