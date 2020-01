Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, ce jeudi au palais présidentiel, SEM. Angel LOSADA, représentant spécial de l’Union Européenne pour le Sahel, en visite en Mauritanie.

A sa sortie d’audience, le représentant spécial de l’UE au Sahel a déclaré à l’AMI qu’il était très honoré d’avoir été reçu par le Président de la République avec lequel il a passé en revue les différentes étapes en perspective de la coopération entre la Mauritanie et l’UE.

Il a ajouté : ‘’J’ai salué le leadership du Président de la République pour la préparation de la future conférence au cours de laquelle la présidence tournante du G5 Sahel reviendra à la Mauritanie. Le Président et moi avons examiné les différentes initiatives dans le domaine sécuritaire. Là aussi j’ai réitéré au Président de la République la volonté de l’UE de s’engager aux côtés de la Mauritanie et des pays du G5 Sahel pour face à la situation difficile que vit la région, et dans laquelle la Mauritanie joue un rôle primordial du fait du leadership de son président, de sa future accession à la présidence du G5 Sahel et des actions qu’elle a menées jusqu’à présent’’.

L’audience s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du Président de la République, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, du chargé de mission à la Présidence de la République, M. Harouna Traoré et de l’ambassadeur chef de délégation de l’UE à Nouakchott, SEM. Jiacomo Durazzo.