Le président du Forum de renforcement de la paix dans les sociétés musulmanes, l’érudit Cheikh Abdallah Ould Boyé, a indiqué que la Mauritanie par sa vocation islamique, arabe et africaine a contribué au fil des siècles à la diffusion de l’Islam porteur de valeurs de tolérance et de modération. Il a ajouté que depuis l’époque des Mourabitounes, elle est restée une terre d’accueil pour d’importants flux de personnes en quête de savoir et un point de départ pour de nombreuses missions de propagation de l’Islam.

Au cours de la conférence qu’il a animée, hier mercredi, lors des activités de la deuxième journée du Congrès des Ulémas africains sur « la tolérance et la modération comme remèdes contre l’extrémisme et la violence », le Cheikh Abdallah Ould Boyé a souligné qu’il importe de déterminer les dysfonctionnements dans la méthodologie tels que la non prise en compte d’un texte dans son ensemble, la focalisation sur les détails, la décontextualisation de citations, la préséance d’aspects partiels sur la globalité de l’essence d’un texte qui sont autant de facteurs qui faussent la grille de lecture des référentiels islamiques.

Il a fait remarquer que les Ulémas constituent un rempart contre ces dysfonctionnements qui résultent d’une mauvaise compréhension des référentiels et sources islamiques, les concepts et principes et leurs déclinaisons sur les différentes situations, soulignant le rôle des hommes de savoir en matière de sensibilisation et d’éducation au profit de l’ancrage des valeurs et principes réels de l’Islam et l’intérêt d’un partenariat entre gouvernements et Ulémas qui prenne en compte les défis auxquels sont exposés les franges jeunes des sociétés musulmanes.

La deuxième journée du Congrès a été, également, émaillée par une série de conférences et d’exposés qui ont mis l’accent sur la diffusion des valeurs de tolérance et de modération que prône la vision médiane de l’Islam.