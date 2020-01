L’Economist Intelligence Unit (EIU) a dévoilé son rapport 2019 sur le classement des pays les plus démocratiques au monde. L’année dernière, la démocratie a globalement reculé dans le monde. Et sur le continent africain, c’est plus particulièrement en Afrique subsaharienne que cela s’est ressenti. En effet, le score moyen de la région est tombé à 4,26 l’année dernière, contre 4,36 en 2018, son pire score depuis 2010.

La Mauritanie est classée 26ème pays africain et 116ème à l’échelle mondiale. Selon le journal, La démocratie Mauritanienne est autoritaire.

Au total, sept pays africains sont des démocraties imparfaites, 17 sont hybrides, tandis que les 25 autres sont classés dans la catégorie régime autoritaire. L’Indice de la démocratie de l’Economist Intelligence Unit donne, depuis 2006, un aperçu de l’état de la démocratie dans le monde entier pour 165 États indépendants et deux territoires. L’EIU est une entreprise britannique qui appartient au groupe «The Economist».

