Le secteur minier et des industries extractives en Mauritanie intéressent les acteurs marocains. Une délégation de chefs d’entreprises s’est rendue, les 22 et 23 janvier, à Nouakchott pour prendre part à la mission multisectorielle organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et Attijari bank Mauritanie. Plus de 200 chefs d’entreprises et institutionnels, dont des délégations en provenance également d’Égypte, du Mali, du Sénégal et Tunisie, ont pris part à cette mission. L’occasion de débattre des opportunités d’investissement qu’offre le secteur dans ce pays. «Les rendez-vous d’affaires organisés, et particulièrement demandés, ont permis aux participants de générer des opportunités notamment dans les BTP, les Énergies, les Télécoms, les Emballages et l’Agro-industrie», indique le Club Afrique Développement. Cette mission multisectorielle est «organisée à un moment crucial dans le développement du pays, qui présente actuellement des perspectives très prometteuses», a rappelé Mohamed Boubrik, directeur général d’Attijari bank Mauritanie. Le rendez-vous a été ponctué par une visite terrain au Port Autonome de Nouakchott. Cette rencontre est le premier grand rendez-vous de l’année 2020. En 2019, le Club avait organisé des missions similaires au Cameroun et en Côte d’Ivoire, respectivement en octobre et en juillet. Au total, le Club Afrique Développement, qui compte aujourd’hui plus de 3.000 membres, a organisé avec les banques du groupe Attijariwafa bank 20 missions multisectorielles, mobilisant plus de 3.000 chefs d’entreprises du continent.

LE MATiN