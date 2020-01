Mohamed Ibn Chambas, le Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel conclut sa visite au Togo, exhorte les acteurs à se mobiliser pour une élection présidentielle apaisée, inclusive et crédible

DAKAR, Sénégal, 27 janvier 2020/ — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a achevé hier une visite de quatre jours au Togo.

L’objectif de la visite était de prendre part aux « ateliers pour la mobilisation des parties prenantes pour une élection présidentielle apaisée et sans violence » organisés conjointement avec la CEDEAO du 23 au 28 janvier, et d’échanger, dans le cadre des activités de bons offices de l’UNOWAS, avec les principaux acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers, sur la préparation de l’élection présidentielle prévue pour le 22 février prochain.

Durant sa visite, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies a rencontré la Présidente de l’Assemblée Nationale, les présidents de la Cour Constitutionnelle (CC), et de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), les représentants de la société civile et les partenaires au développement. Il a également rencontré les candidats à l’élection présidentielle qu’il a exhortés à mener une campagne basée sur leurs programmes respectifs et à inviter leurs militants et sympathisants à éviter les propos incendiaires.

Notant l’importance des efforts déployés en vue d’organiser un scrutin libre et sans violence, le Représentant spécial a exhorté tous les acteurs togolais à continuer leur mobilisation pour que cette échéance électorale favorise la consolidation de la démocratie au Togo.

Les échanges ont également permis à M. Ibn Chambas d’apprécier la qualité de préparation et les efforts fournis par la CENI et les différentes parties prenantes pour permettre la tenue d’une élection réussie. A cet égard, le Représentant spécial a souligné que l’élection présidentielle du 22 février constitue une opportunité majeure pour le peuple Togolais de réaliser son aspiration à la paix, à la démocratie et à la prospérité.

Le Togo ouvrant la série des six élections majeures de 2020 en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel, le Représentant spécial a appelé les Togolais à poser les jalons d’une élection exemplaire qui servira de référence aux autres pays de la sous-région.

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a renouvelé la disposition des Nations Unies et de la communauté internationale à accompagner le Togo dans ses efforts pour consolider la paix et le développement.

