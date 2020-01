Cinquantenaire de l’OIF : Les préparatifs des festivités au centre d’une rencontre entre le Ministre des Affaires Etrangères et les chefs des chancelleries accréditées au Niger

Niamey, 27 jan (ANP)- Le Ministre des affaires étrangères, Kalla Ankourao, et le Directeur du cabinet de la Secrétaire générale de l’organisation internationale de la francophonie (OIF), Jean-Marc Berthon, ont rencontré, ce lundi 27 janvier 2020 dans les locaux dudit Ministère, les chefs des chancelleries accréditées au Niger.

Il s’agissait pour le Ministre Kalla Ankourao d’échanger avec les chefs des chancelleries accrétées au Niger sur les préparatifs des festivités entrant dans le cadre du 50ème anniversaire de la création de l’Agence de Coopération Culturelle et technique (ACCT), ancêtre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Dans son mot introductif, le Ministre Kalla Ankourao a indiqué que ‘’le Niger en collaboration avec l’OIF ont précisément prévu d’organiser, et ce, de la belle manière, le cinquantenaire de cette organisation parce que, 50 ans, ça se fête’’.

‘’Fêter le cinquantenaire, il n’y a pas un lieu plus indiqué que là où on a signé la première fois l’acte créant l’ACCT, ici à Niamey. Nous avons décidé d’un commun accord de fêter le cinquantième anniversaire de la création de l’ACCT, ancêtre de l’OIF, le 20 mars prochain ici à Niamey’’ a annoncé le Ministre Kalla Ankourao.

Il a, à l’occasion rappelé que l’ACCT a été créée le 20 mars 1970 au Niger par un regroupement de 21 pays francophones.

‘’Nous voulons donner l’occasion à ceux qui vivent avec nous ici de savoir d’abord qu’il y a cet évènement qui se prépare et qui les concerne, de leur faire part de l’avancement des préparatifs de cette fête, et peut être aussi de recueillir leurs avis sur tout ce qui a été prévu’’ a-t-il précisé.

Selon le Directeur de cabinet de la secrétaire générale de l’OIF, ‘’il est important que, nous-mêmes, nous venions sur place pour voir le Ministre, voir tous les acteurs impliqués dans la préparation et les sites aussi’’ avant d’affirmer que la Secrétaire générale est pleinement impliquée dans l’organisation de cet évènement.

‘’Pour nous, la francophonie est une réussite, un élargissement continu, au cours de 50 ans, au plan géographique et des activités avec une intuition autour de la langue française et pour former une communauté politique francophone’’ a-t-il, enfin, conclu.

Cette rencontre s’est déroulée en présence également du Ministre Directeur général de l’Agence Nationale de l’Economie des Conférences (ANEC), Saïdil Moctar Mohamed et de la Secrétaire générale de la commission nigérienne de la francophonie.

Notons qu’au cours de cette rencontre le Ministre directeur de l’ANEC, Saïdil Moctar Mohamed a présenté aux participants le programme des festivités du cinquantenaire de l’OIF qui se dérouleront à Niamey, en Mars de cette année.

Il y avait à cette rencontre les ambassadeurs et chargés d’affaire de France, du Benin, du Tchad, de l’Egypte, de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, des représentants de la coopération suisse, de la Belgique et du Luxemburg.

AS/SML/109/ANP/ Janvier 2020.

