Les coronavirus constituent une vaste famille de virus dont certains peuvent causer des maladies chez les humains et d’autres chez les animaux. Les coronavirus infectant les animaux peuvent rarement infecter des personnes. Ces derniers peuvent se transmettre plus rarement par contact étroit de personne à personne.

Les nouveaux coronavirus sont de nouvelles souches du virus qui n’ont jamais été diagnostiqués chez l’humain.

Les infections aux coronavirus humains sont courantes et se traduisent généralement par de légers malaises, semblables à ceux du rhume.

Toutefois, deux souches du virus se transmettent des animaux aux humains, et ont causé des maladies graves chez l’humain:

le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV);

le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (CoV-SRMO).

Symptômes de l’infection au nouveau coronavirus 2019



Un nouveau coronavirus causant la pneumonie a été détecté à Wuhan, en Chine. Les symptômes incluent :

la fièvre;

la toux;

des difficultés respiratoires.

Si vous avez visité la province du Hubei, en Chine, et que vous développez des symptômes associés à l’infection au nouveau coronavirus 2019, évitez tout contact avec autrui et faites un suivi avec votre professionnel de la santé.

Informez-le :

de vos symptômes;

des endroits que vous avez visités ou où vous avez habité;

si vous avez eu un contact direct avec des animaux (p. ex., visite d’un marché d’animaux vivants);

si vous avez eu un contact étroit avec une personne malade, surtout si elle présentait les symptômes susmentionnés (fièvre, toux, ou difficultés respiratoires).



Diagnostic des infections à coronavirus



Les fournisseurs de soins de santé peuvent diagnostiquer les infections à coronavirus en fonction des symptômes présentés et des résultats d’analyses en laboratoire.

Dans certains cas, les antécédents de voyage des patients peuvent être importants.

Grâce aux données génétiques fournies par la Chine, le Laboratoire national de microbiologie (LNM) du Canada a pu mettre sur pied des tests de diagnostic permettant de déceler le coronavirus qui a fait son apparition en 2019. Le LNM travaille de concert avec les provinces et les territoires afin de tester des patients pour déterminer la présence du virus.

Traitement des infections à coronavirus



Pour le moment, il n’existe pas de traitement précis pour la plupart des cas d’infection à coronavirus. La majorité des personnes infectées par un type commun de coronavirus se rétabliront d’elles-mêmes. Votre fournisseur de soins peut vous recommander des mesures pour soulager les symptômes.

Consultez votre fournisseur de soins le plus tôt possible si vos symptômes vous préoccupent ou si vous avez voyagé dans une région où des cas graves d’infection à coronavirus ont été signalés. Plus tôt vous vous faites traiter, meilleures sont vos chances de vous rétablir rapidement.

En Mauritanie , aucun cas de coronavirus, suspect ou avéré, n’a été enregistré

Conformément aux recommandations de l’OMS, le Ministère de la Santé a mis sur pied une cellule de veille pour suivre l’évolution de cette épidémie et prémunir le pays contre tout risque de contamination par le biais du contrôle et la surveillance de toutes les entrées de personnes suspectes dans le territoire national.

Cette cellule établit des rapports circonstanciés sur la situation sanitaire et sur le contrôle effectué à cet effet au niveau des frontières.

De même, le ministère a installé des caméras thermiques pour enregistrer la température des passagers au niveau des aéroports de Nouakchott et de Nouadhibou ainsi qu’au niveau du PK 55 de l’axe routier reliant ces deux villes, tout comme sera installée une caméra thermique au Bac de Rosso.

Par ailleurs un réseau de communication reliera quotidiennement toutes les structures de santé du pays pour faciliter l’échange des informations et données relatives à la situation sanitaire.

La cellule partage également les informations avec tous les organismes internationaux de santé.

Ces dispositions sont de nature à garantir une surveillance et un contrôle minutieux et instantanés de l’évolution de la situation.

Jusqu’à présent aucun cas de coronavirus, suspect ou avéré, n’a été enregistré dans notre pays et, par conséquent, il n’y a aucune raison de s’inquiéter outre mesure.

avec Agences