Le ministre du développement rural, M. Dy Ould Zein a indiqué, lors de la cérémonie de lancement programme national d‘aménagement, de construction et de réhabilitation des barrages, que son département s’attelle, sans relâche, à mettre en œuvre le volet agricole du programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant notamment à accroitre la production du secteur rural, à en améliorer la qualité et à la rendre plus compétitive.

Il a indiqué que l’aménagement, la construction et la réhabilitation des barrages seront entourés d’une attention particulière tant au niveau de la conception que de l’obligation du respect des normes techniques, de gestion rationnelle de l’eau et des moyens de protection des zones cultivées.

Le ministre a révélé qu’il a été procédé à l’aménagement des espaces irrigués et à la distribution des périmètres sur la base de critères techniques qui vont en garantir l’exploitation durable, améliorer leurs rendements, assurant que le département du développement rural fera le suivi de l’exécution de cette action en associant les bénéficiaires afin que les périmètres soient viabilisés avant leur mise en exploitation.

M. Dy Ould Zein a ajouté que la culture pluviale, bénéficiera, elle aussi, de la même attention à travers l’introduction d’équipements pour sa mécanisation de manière à réduire considérablement la pénibilité des travaux champêtres, et à travers également la promotion de nouvelles techniques de culture qui vont améliorer sensiblement les rendements.

De même, a-t-il dit, au moment où l’Etat encourage le retour des agriculteurs dans leurs terroirs, leur apporte appui et encadrement, de nouveaux programmes sont lancés tels que le programme agricole pilote qui couvre déjà 16 sites dans huit wilayas avant qu’il ne soit, après évaluation, élargi pour couvrir de nombreux autres sites sur l’ensemble du territoire national.

Le ministre du développement rural a souligné, qu’au niveau des oasis, les actions du département ont été axées sur le développement de la phéniciculture à travers la construction d’ouvrages de retenue d’eau pour la réalimentation des nappes phréatiques, l’introduction d’un système de pompage d’eau collectif, l’amélioration des rendements, la création cette année de quatorze nouvelles oasis couvrant 300 hectares sur les 2 milles hectares programmés pour les quatre prochaines années, le recours à de nouvelles espèces de palmiers, le traitement, le conditionnement et la conservation des produits dattiers. Dans ce dernier cas, a-t-il précisé, la capacité de stockage et de conservation de l’usine de la société mauritanienne des dattes sera portée à mille tonnes.

M. Dy Ould Zein a rappelé, par ailleurs, que la campagne maraichère 2019-2020 a été récemment lancée en vue d’exploiter une superficie de 5 671 hectares dont 1 174 hectares couverts par l’encadrement direct et l’appui en intrants, précisant que le département met en œuvre un programme de création, dans neuf wilayas, de périmètres maraichers pilotes sur une superficie de 371 hectares pourvus de systèmes d’irrigation et d’intrants, au profit des franges les plus démunies et principalement aux coopératives agricoles féminines.

Le ministre a, également, évoqué une série d’autres programmes orientés vers le secteur de l’élevage pour mieux intégrer ce secteur dans l’économie nationale à travers la promotion des ressources animales, la vaccination contre les grandes endémies animales, l’amélioration des espèces, l’accroissement des rendements, la mise à disposition des éleveurs de fourrage de qualité et l’encouragement à la transformation et la valorisation des produits et sous-produits du secteur en plus de la construction d’infrastructures et le contrôle des médicaments vétérinaires.

Sur la base du programme du Président de la République, le ministère du développement rural, a élaboré un plan d’action cohérent, global et intégré, financé à hauteur de 2 348 718 360 MRO, et qui sera bientôt lancé, a révélé le ministre.