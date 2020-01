Les visites «privées» de hauts dignitaires émiratis au Maroc et en Mauritanie ne disent rien qui vaille. Hier, le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis était en déplacement en Algérie où le dossier libyen aurait officiellement était à l’ordre du jour mais, selon toute vraisemblance, l’émissaire des Al-Nahyane a dû être «sommé» de s’expliquer sur la base militaire que les Emirats arabes unis envisagent d’implanter dans le nord de la Mauritanie.

En effet, de nombreuses sources ont fait état d’un projet d’aéroport militaire qu’Abu Dhabi compte construire au plus près des frontières algériennes, lequel projet suscite de sérieuses inquiétudes à Alger, d’autant que son objectif n’est pas clair. Selon ces sources, qui se réfèrent à des responsables militaires mauritaniens, des hauts gradés émiratis tiennent des réunions régulières avec leurs homologues mauritaniens pour faire aboutir cette entreprise, qui ajoute une menace supplémentaire sur la sécurité de l’Algérie qui s’en trouve ainsi «encerclée».

Les richissimes pétromonarchies du Golfe cherchent clairement à exporter leur conflit vers le Maghreb où se jouent de gros intérêts économiques. La Libye est devenue leur terrain de prédilection et la position de l’Algérie par rapport au dossier libyen dérange les belligérants qui considèrent les efforts de paix engagés par Alger comme une entrave à leurs velléités expansionnistes, visant à accaparer les richesses de ce vaste pays convoité depuis l’assassinat de Mouammar Kadhafi.

