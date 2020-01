L’avion est parti il ​​y a trois jours avec 56 personnes en provenance du Mali, qui connait une crise humanitaire – Le Médiateur signale le départ de deux vols avec 88 Africains à bord

Une plus grande agilité dans les retours des migrants. Telle était la demande que le président du gouvernement autonome, Ángel Víctor Torres, a demandé au début de l’année au ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska Gómez, pour faire face à l’augmentation de l’arrivée de personnes dans l’embarcation qui vivaient dans l’archipel en 2019. Un souhait qui semble avoir été exaucé.

Le délégué du gouvernement de l’Espagne dans les îles, Juan Salvador León Ojeda , a confirmé hier que le week-end avait décollé des îles Canaries un avion à destination de la Mauritanie avec lequel 60 Africains ont été rapatriés. Parmi eux, 56 venaient du Mali, un pays en pleine guerre et qui traverse une crise humanitaire, qui ont été renvoyés avec trois Sénégalais et un Mauritanien.

Bien que la délégation gouvernementale ne fasse que confirmer ce vol, le Médiateur recueille sur son site Internet le départ de deux avions « de l’opération de rapatriement (vol Frontex) » destinés à la Mauritanie qui étaient supervisés par des techniciens du Mécanisme national de prévention de la torture et un coroner externe . Le premier est parti le lundi 20 janvier de Gran Canaria avec 46 Africains à bord, dont 34 Maliens, et le second le lundi 27 de Tenerife Nord, avec 42 migrants, dont 38 maliens. Autrement dit, en une semaine seulement, le gouvernement espagnol aurait renvoyé 88 personnes sur les deux vols, dont il n’a pas indiqué s’il s’agissait d’avions réguliers ou affrétés par le ministère de l’Intérieur.

« Nous ne sommes pas informés sur les nationalités, nous ne nous soucions pas de qui nous rendons, mais du fait que nous devons le faire. Ce sont des gens qui viennent chercher une vie meilleure et de façon irrégulière. Par conséquent, ils sont soumis au retour et c’est fait légalement « , a expliqué hier le délégué du gouvernement espagnol, Juan Salvador León, dans la présentation du lieutenant-colonel de la garde civile Daniel Vázquez en tant que nouveau directeur du Centre régional de coordination des îles Canaries, chargé de diriger les organisations qui combattent contre les flux d’immigration illégale au départ de l’Afrique de l’Ouest.

Salvador a expliqué que l’Espagne a un accord de retour avec la Mauritanie non seulement pour les personnes de cette nationalité mais pour tous ceux qui sont arrivés dans les îles en provenance de ce pays. Concernant la situation particulière des Maliens, le délégué a souligné qu ‘ »ils fuient la guerre et d’autres la faim » et a rappelé que « ceux qui sont susceptibles de demander l’asile peuvent le faire parfaitement, donc s’ils sont rapatriés, ils ne commenceront pas le processus « .

Changement d’itinéraire

Le nouveau directeur du Centre de coordination régionale des îles Canaries a confirmé ce qui était déjà prouvé avant le rebond de l’arrivée des bateaux, que les mafias migratoires aient des itinéraires variés. « Les routes d’entrée en Europe sont l’Italie, la Grèce, la péninsule et les îles Canaries, et lorsque certaines d’entre elles sont fermées ou ne peuvent plus être utilisées, les échanges migratoires se dirigent vers d’autres et, actuellement, ils se détournent vers les îles. « .

Concernant le rôle du Maroc dans la prévention du départ des bateaux, Vázquez a déclaré que « ce pays doit surveiller ses côtes et, bien que cela semble facile, nous parlons de plusieurs kilomètres ». Le lieutenant-colonel, qui a pris ses fonctions en mai, a également rappelé que la Garde civile dispose de ressources opérationnelles déployées en Afrique, à la fois dans le royaume alaouite, en Mauritanie et au Sénégal, avec des navires et des avions patrouillant sur les côtes.

Ainhoa Reguera Plaza

laprovincia.es ( traduction Rapide info)