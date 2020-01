Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu mercredi au palais présidentiel à Nouakchott, Dr Mahmoud Al-Habach, Juge des Juges de Palestine, actuellement en visite en Mauritanie, envoyé spécial du Président de l’État de Palestine, M. Mahmoud Abbass.

La rencontre intervient un jour seulement après que le président américain Donald Trump ait dévoilé un plan de paix pour le Proche-Orient qui accorde à l’État hébreu bon nombre de concessions lequel a été rejeté sur le champ par les autorités palestiniennes et le Hamas.

Dr Mahmoud Al-Habacha fait la déclaration suivante à l’AMI :

« Nous avons été honoré aujourd’hui par l’audience accordée par son Excellence le Président de la République, auquel nous avons transmis une missive de son frère, le Président de l’État de Palestine, son Excellence Monsieur Mahmoud Abbass, relative aux relations de fraternité entre la Mauritanie et la Palestine et la conjoncture politique actuelle qui caractérise la Palestine, la cause palestinienne et les complots qui la visent en particulier et qui ont pour nom le « traité du siècle ».

Lors de l’audience, le Président de la République a réitéré la position constante de la Mauritanie qui soutient la cause palestinienne et consolide le droit du peuple palestinien à la liberté, à l’indépendance et à l’établissement de l’État de Palestine.

Son Excellence le Président de la République, a insisté sur la pérennité de cette position quoi qu’il en soit, assurant que la Mauritanie, peuple comme gouvernement, n’épargnera aucun effort pour soutenir et prendre fait et cause pour le peuple palestinien et appuyer la juste cause palestinienne sur la scène internationale.

Le Président de la République a également donné des instructions pour renforcer la coopération avec la Palestine dans de nombreux secteurs : agriculture, éducation, santé, affaires islamiques, le prêche, etc. et toutes autres questions d’intérêt commun entre les deux pays frères.