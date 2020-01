Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, mercredi, au palais présidentiel à Nouakchott, M. Tiébilé Dramé, ministre malien des Affaires étrangères en visite dans notre pays, au titre d’envoyé spécial du Président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta.

A l’issue de cette audience, le ministre malien a fait à l’AMI la déclaration suivante :

« Il a été question des relations bilatérales, de la situation dans la région. Vous savez que la Mauritanie et le Mali ont des relations multiformes, de toute nature. Nous appartenons tous également au G5-SAHEL. Je suis envoyé par le Président de la République du Mali auprès de son frère pour contribuer à la consolidation de cette relation bilatérale extrêmement importante. Du fait de notre très longue frontière, des liens en tous genres, de sang, des échanges. Il est normal que de temps en temps, Mauritaniens et Maliens se consultent. Il y a juste dix jours, le ministre des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, était à Bamako pour participer au comité de suivi de l’accord d’Alger pour la paix et la réconciliation dont la Mauritanie est vice-présidente. C’est dire que les échanges sont continus, et les deux chefs d’État veillent, bien entendu, au resserrement continu de nos relations.».

M. Tiébilé Dramé, ministre malien des Affaires étrangères en visite dans notre pays