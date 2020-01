Selon les médias, une source proche du ministère de la Défense a qualifié de “faux” les reportages Algériens selon lesquels les Émirats arabes unis auraient établi une base militaire en Mauritanie.

La source a souligné que les relations fraternelles entre la Mauritanie et les Emirats Arabes Unis sont solides et englobent tous les domaines, en particulier dans le domaine de la défense, mais il n’y a de vérité sur aucune base militaire en Mauritanie comme décrit.

Selon un journal Algérien, le 25 Janvier 2020, un avion de l’armée des Emirats Arabes Unis a atterri à l’aéroport de Nouakchott avec, à son bord, une délégation émiratie, dépêchée spécialement dans le but de faire rapidement aboutir le projet de développement et de réfection d’un aéroport militaire dans le nord du pays, près des frontières algériennes…

le journal ajoute que la délégation émiratie qui a fait une escale à Nouakchott, la capitale, a rallié la zone militaire fermée à l’extrême Est de la wilaya mauritanienne de l’Adrar, vers la base militaire de Lemreya. Celle-ci est dotée d’un aéroport militaire dans une région ayant servi de base arrière à des groupes armés et constituant un repaire des bandes de trafiquants qui sillonnent le Sahara.

