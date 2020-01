Le retour des immigrants maliens en Mauritanie a divisé les partis du gouvernement régional. Alors que le PSOE des Canaries a choisi hier de garder le silence après avoir dénoncé les expéditions sénégalaises sur des vols en provenance des îles, Nueva Canarias (NC) et Podemos ont critiqué la performance de l’exécutif central. Tant dans les rangs nationalistes que dans ceux du parti morado, ils conviennent que le cas des Maliens est particulièrement sensible en raison de la situation que traverse le pays, plongé dans la guerre et la dépression. Et cela indépendamment du fait que ces personnes quittent finalement la Mauritanie, un pays qui partage une frontière avec le Mali et une précédente escale pour tenter d’atteindre l’Europe. En fait, en Ferraz, il n’aimait pas que le délégué du gouvernement de la Communauté autonome, Juan Salvador León, dise ouvertement qu’ils ne s’informent pas sur la nationalité des immigrants lorsque parmi ceux qui sont revenus au cours des deux dernières semaines, il y a jusqu’à 72 Maliens.

À la direction nationale du PSOE, ils ont défendu la légalité absolue du retour de ces personnes dans la république islamique voisine, bien qu’ils aient qualifié les paroles de Salvador León de « malheureuses ». Lundi 20, un premier avion avec 46 Africains à bord a décollé de Gran Canaria, dont 34 Malis. Le lundi suivant, jour 27, un deuxième avion a quitté Tenerife avec 42 autres personnes, dont 38 migrants venant du Mali, selon les informations du Médiateur. Ce pays, bordé au sud et à l’est de la Mauritanie, est la principale victime de la guerre invisible du Sahel, qui l’a plongé dans une spirale de conflits, de meurtres et de combats entre ethnies, djihadistes et soldats du gouvernement. Bien que l’Espagne et la Mauritanie partagent un accord pour renvoyer les immigrants irréguliers déjà interrogés, essentiellement en raison de l’instabilité de la Mauritanie, c’est la présence de dizaines de Maliens parmi ceux expulsés d’Espagne (via les îles Canaries) qui a soulevé des cloques pour NC et Podemos. Un mécontentement alimenté par les explications du délégué du gouvernement, qui a notamment déclaré que ceux qui avaient le droit de demander l’asile pouvaient le faire « parfaitement », de sorte que « s’ils étaient rapatriés, ce serait qu’ils l’ont fait ». pas faire le processus « . « Nous ne nous informons pas sur les nationalités, nous ne nous soucions pas de qui nous rendons, mais du fait que nous devons le faire », a ajouté Salvador León.

Le porte-parole de NC au Parlement régional, Luis Campos, a déjà été franc mercredi pour se souvenir du danger que de nombreux Maliens soient contraints de retourner dans le pays « , plongé pendant des années dans un conflit armé et l’un des plus pauvres du « » Pas comme ça « , a déclaré le représentant de NC, que Podemos a rejoint par l’intermédiaire de son adjoint Manuel Marrero. «Le Mali est un pays en guerre, appauvri, c’est-à-dire qu’ils sont deux fois victimes, et c’est quelque chose qui doit être pris en compte. Il faut être très sensible à ce problème et faire attention aux manifestations publiques qui en sont faites », a approfondi le parlementaire de la force politique violette. « Et surtout, nous devons le considérer dans une perspective humanitaire et de préservation des droits de l’homme », a-t-il ajouté.

Marrero a également convenu avec Campos de la nécessité de mettre fin aux centres pour l’internement des étrangers (CIE) tels qu’ils sont actuellement conçus. « Ils devraient être des centres d’accueil et non des centres d’internement », a déclaré le député de Podemos, qui a souligné la nécessité pour l’Europe d’adopter une position et une politique commune qui accordent la priorité aux droits de l’homme.

Plus énergiques si possible, ils se sont montrés de l’opposition, au point que la Canary Coalition (CC) a affirmé que l’exécutif régional serait « complice » de la violation des droits de ces immigrés s’il n’exige pas le renvoi du représentant du gouvernement central de l’archipel. Les nationalistes estiment que le ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, le Carolina Darias des Canaries, « ne peut pas permettre au délégué du gouvernement des îles Canaries de rester une minute de plus dans son poste » après avoir « justifié » les expulsions à chaud de ces personnes. Le secrétaire général du CC, José Miguel Barragán, s’est dit particulièrement préoccupé par l’affirmation de Salvador León selon laquelle la nationalité des immigrants n’est pas informée. « La chose la plus grave », a déclaré le sénateur Fernando Clavijo, « est qu’il n’y a aucune certitude que l’asile politique serait offert aux Maliens rapatriés en Mauritanie, car cela implique de facto une violation des droits qui, de plus, peut mettre la vie en danger de ces rapatriés lors de leur retour dans un pays en guerre. « Clavijo a déjà demandé

Avec eldia.es