Pour sa première visite officielle depuis son élection, le Président tunisien, Kaïs Saied, est arrivé à Alger aujourd’hui, dimanche, à l’invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le Président tunisien a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le Président Tebboune.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations historiques entre les deux pays, une occasion de renforcer l’entraide entre les deux Etats, notamment en matière d’énergie, de commerce, d’investissement, de transport et de tourisme, selon la Présidence tunisienne.

Les deux chefs d’Etat auront, lors de cette visite, des entretiens sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays frères. Ils évoqueront aussi les situations internationales et régionales, particulièrement en Libye et en Palestine occupée.

Rappelons qu’à l’issue de son élection en octobre dernier, le président tunisien avait annoncé que sa première visite officielle à l’étranger sera effectuée en Algérie.

