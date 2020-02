ABOU DHABI, 2 février 2020 (WAM) – Le Prince héritier (PH) d’Abou Dabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des EAU, Son Altesse le Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane, et le Président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, se sont réunis, ce dimanche, dans le cadre de la visite officielle du président aux Émirats arabes unis.

Au cours de la réunion, qui s’est tenue au Palais présidentiel à Abou Dhabi, les deux parties ont discuté des liens actuels entre les Émirats arabes unis et la Mauritanie, et des moyens de les faire progresser dans de multiples secteurs pour servir les intérêts des deux pays et de leurs peuples.

Le Cheikh Mohamed ben Zayed et le président Ghazouani ont également échangé des vues sur les développements régionaux et internationaux d’intérêt mutuel.

