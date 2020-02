Seul candidat à sa succession, Fall Youssouf a été réélu samedi(1 er février 2020) pour un mandat de 4 ans à la tête de la FBBRIM, lors de l’Assemblée générale élective, tenue à la Maison du Basket ball(siège de la fédé).

En poste depuis 2015, Fall a été plébiscité. A l’ouverture de l’AGE, Fall Youssouf avait prononcé un discours sorte de bilan du mandat écoulé.

Nous vous proposons en intégralité le discours du président réélu :

Aujourd’hui s’achève le mandat que vous avez bien voulu me confier en 2015, à l’effet de présider aux destinées de la Fédération mauritanienne de basket ball.

Loin de moi l’idée de moi l’idée de vous présenter un bilan, surtout que ce n’est pas inscrit à l’ordre du jour de notre présente réunion.Permettez moi juste rappeler, qu’au tableau des actions réalisées ensemble durant cette période, figurent en bonne place :

L’acquisition et l’équipement de notre siège social, propriété de notre Fédération ;

L’organisation régulière de nos réunions statutaires ;

La participation de notre pays aux réunions majeures de la FIB ;

La révision de nos statuts et leur conformité avec les statuts et règlements de la FIBA et du CIO ;

Le paiement des arriérés cumulés de cotisation auprès de la FIBA ;

La célébration annuelle de la Journée nationale des sports ;

Le rétablissement du Championnat national auquel ont pris part en 2017,2018 et 2019 les équipes de Nouakchott et de l’Intérieur et dont les finales ont été présidées par 2 fois par le Ministre de la jeunesse et des Sports et une fois par le Secrétaire Général;

L’organisation d’un camp au profit de 100 jeunes adolescentes ;

La formation de 151 entraineurs et de 30 arbitres et OTM ;

La participation de nos équipes en 2017 et 2018 à l’ l’Afro basket 3 X3 et l’acquisition de 2 terrains synthétiques et de chronos électroniques;

L’installation de nouveaux panneaux dans les terrains de plusieurs localités du pays ;

La dotation des ligues en chronos électroniques ;

La dotation annuelle en ballons des clubs et centres.

Ces résultats nous les devons en premier lieu et sans exception aucune, à tous les membres de la famille du basket, dirigeants, joueurs, médicaux, entraineurs, arbitres, OTM et supporters que je remercie infiniment et félicite vivement. Avec peu de chose et en peu de temps, nous avons beaucoup fait pour le développement du Basket-ball dans notre pays. Ne sous-estimons pas ce que nous avons réalisé ensemble, c’est considérable.

L’occasion est pour moi d’exprimer en votre nom et en mon nom personnel, notre profonde reconnaissance à des personnalités qui ont cru en nous et qui ont grandement contribué à l’atteinte de ces résultats. Il s’agit de :

Coumba Ba, ex Ministre de la jeunesse et des Sports, actuellement Ministre Conseillère à la Présidence de la république qui nous a accordé un financement nécessaire à l’organisation du Championnat national qui était suspendu et qui nous a offert l’équipement informatique avec lequel nous avons équipé notre siège ;

Mohamed Ould Djibril, ex Ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a vraiment donné un grand coup de pouce au développement du basket-ball en nous accordant des subventions nécessaires à l’organisation du championnat national et des stages de formation des entraineurs et des arbitres, à l’acquisition de notre siège social, au paiement de nos arriérés cumulés de cotisations internationales, à la reconstitution de notre équipe nationale, au retour de notre fédération sur la scène sportive internationale avec notre participation à l’Afro basket 3 X 3 et aux réunions majeures de la FIBA ;

Mohamed Salem Ould Béchir, ancien ADG de la SNIM et ex Premier Ministre, actuellement Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République qui ordonné la réfection et l’électrification du terrain de Basket de la SNIM à Zouerate où se sont déroulés nos Play-Offs 2018 dans de bonnes condition. Grâce à lui, nous avons pu assurer le financement de notre championnat national 2019 ;

Enfin, M. Mohamed Salem Ould Boukhreiss, Chargé de Mission au Ministère de la Jeunesse et des Sports, Coordinateur du Projet PCDIM qui nous a octroyé un financement de 19.000.000 MRO pour l’organisation en avril 2019 du camp de vacances sportives au profit de 100 jeunes adolescentes venues de quasiment toutes nos régions.

Aujourd’hui nous tenons notre assemblée générale afin d’élire pour 4 ans, le Président et les Membres du Comité Directeur de notre Fédération.

L’occasion est pour moi de vous réitérer ma candidature au poste de Président de la Fédération pour la période 2020-2024 et sollicite pour cela votre soutien personnel.

Je souhaite que notre présente réunion se déroule dans une ambiance sportive empreinte de paix, de fraternité, de solidarité et de tolérance.

Je vous remercie

rimsport.net