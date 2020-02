Département d’État des États-Unis

Bureau de la porte-parole

Le 3 février 2020

Le sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politiques, David Hale, se rendra en Afrique de l’Ouest du 4 au 13 février dans le cadre de son action de promotion de l’engagement diplomatique de l’Amérique au Sahel. Son voyage sera principalement axé sur le renforcement des partenariats régionaux pour la paix et la sécurité, notamment un engagement accru entre la CEDEAO et le G5 Sahel.

Pendant son séjour au Sénégal, le sous-secrétaire Hale rencontrera de hauts responsables du gouvernement pour discuter des possibilités de promotion du commerce et de l’investissement et leur faire part de l’appréciation de l’Amérique pour le partenariat du Sénégal face aux défis de sécurité dans le Sahel.

Au Mali, le directeur général des Affaires politiques et de sécurité français, Philippe Errera, se joindra au sous-secrétaire lors d’une réunion conjointe avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ils s’entretiendront lors de cette réunion des actions destinées à faciliter la mise en œuvre de l’Accord d’Alger pour la paix et la réconciliation, de la préparation des prochaines élections à l’Assemblée nationale du Mali et des mesures à mettre en œuvre pour faire face à l’urgence de la situation sécuritaire et améliorer la protection civile dans la région, en particulier dans le nord et le centre du Mali.

Au cours de sa visite au Burkina Faso, le sous-secrétaire Hale s’entretiendra avec de hauts responsables gouvernementaux de l’importance de la coordination régionale et du respect des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme, et du soutien américain aux processus et institutions démocratiques, en particulier dans la perspective des élections présidentielles à venir au Burkina Faso.

En Mauritanie, le sous-secrétaire rencontrera de hauts responsables du gouvernement pour discuter de l’aide des États-Unis à l’amélioration de la sécurité et de la gouvernance. Il parlera des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains et promouvoir le respect des droits de l’homme.

Le sous-secrétaire Hale s’est rendu au Niger en février 2019.

Voir le contenu d’origine: https://www.state.gov/under-secretary-david-hales-travel-to-senegal-mali-burkina-faso-and-mauritania/

Nous vous proposons cette traduction à titre gracieux. Seul le texte original en anglais fait foi.

Translations