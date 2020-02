L’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) a exprimé sa satisfaction pour les résultats de la visite historique de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, aux Émirats arabes unis, visite qui a constitué un bond qualitatif dans coopération entre les deux pays.

Dans un communiqué, publié lundi, l’UNPM déclare que les résultats significatifs de cette visite contribueront à concrétiser le programme du Président de la République pour la promotion du développement économique et social du pays, et pour la création d’une croissance économique de nature à relever le niveau de vie des citoyens.

Voici le texte de la déclaration:

L’Union nationale du patronat mauritanien a accueilli avec une grande satisfaction les résultats de la visite réussie de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani aux Émirats arabes unis.

A cette importante occasion, et pour marquer l’évènement et apprécier les résultats de cette visite historique et du changement qualitatif qu’elle a provoqué dans les domaines de la coopération entre les deux pays;

L’Union exprime ses sincères remerciements à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Sheikh Al-Ghazouani, et à Son Altesse le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Chef de l’Etat des Émirats arabes unis, commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis et Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des Émirats arabes unis, pour élargir et diversifier les relations mauritano-émiraties pour y englober d’autres domaines. L’Union apprécie également l’hospitalité et les soins dont a fait l’objet la délégation présidentielle mauritanienne….

L’Union souligne que l’allocation d’un montant de deux milliards de dollars pour mettre en place des projets d’investissement et de développement, des prêts concessionnels pour la République islamique de Mauritanie et la signature de plusieurs protocoles d’accord et de coopération ont constitué un changement qualitatif dans l’histoire des relations économiques entre les deux pays, et traduit la volonté des deux dirigeants de promouvoir les relations déjà profondes entre les deux peuples frères au profit des populations….

L’Union exprime son désir d’ accompagner activement ce changement qualitatif dans les relations économiques, et son intention de concrétiser cette volonté en stimulant la coopération bilatérale, notamment entre les secteurs privés des deux pays pour davantage de complémentarité, et d’appuyer les efforts des gouvernements des deux pays dans leur action visant à réaliser les aspirations des deux peuples à davantage de complémentarité, d’intégration et de prospérité.

L’Union considère que les résultats de cette visite s’inscrivent dans un contexte encourageant la coopération et l’échange d’investissements, et à un moment où notre pays est prêt à lancer son conseil supérieur de l’investissement, et à favoriser un ensemble de mesures de facilitations et de garanties devant attirer les investissements en Mauritanie.

L’Union considère que les résultats remarquables de cette visite ne manqueront pas de concrétiser le programme du Président de la République visant à faire décoller l’économie du pays, et à réaliser une croissance économique et sociale propre à relever le niveau de vie des citoyens qui sont la finalité du développement et dont le bien être représente l’objectif central du programme ‘’Mes promesses’’.

