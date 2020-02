Agadir, ville du Sud marocain, deviendra un grand pôle économique et touristique attractif du Royaume du Maroc grâce à la ferme volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El-Hassan, a présidé, le 04 février 2020, dans cette ville la cérémonie de lancement du Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024 (PDUA).

Cet ambitieux projet structurant, mobilisant des investissements de près de 06 milliards de Dirhams, amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région et vise à consacrer le positionnement d’Agadir, le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, tout particulièrement des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour rendre une mobilité meilleure.

Aussi, après avoir présidé la cérémonie de lancement du PDUA, le Souverain marocain a, ensuite, présidé la signature de la Convention-cadre relative à ce programme, dont ci-après les six principaux points :

1/ Réalisation de la première ligne du bus à haut niveau de service de la ville reliant le port d’Agadir au quartier de Tikiouine et aux zones industrielles avoisinantes et desservant le quartier administratif de la ville, l’Avenue Hassan II, Souk El Had, l’Avenue Hassan Ier, le complexe Universitaire Ibn Zohr, et la Zone Industrielle de Tassila.

2/ Renforcement des infrastructures et au décongestionnement de la ville, porte sur la réalisation de la première tranche de la voie de contournement Nord-Est et reliant l’aéroport d’Agadir Al-Massira au port commercial de la ville, l’aménagement d’ouvrages d’art et des nouvelles entrées de la ville à partir de cette future voie et l’élargissement et la réhabilitation de la voie expresse.

3/ Aménagement urbain de la zone touristique d’Agadir et le renforcement de son attractivité, à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment la réhabilitation de la corniche, la réalisation d’équipements publics (bureau d’information touristique, musée Timitar), la liaison transversale de la ville avec la zone côtière, le renforcement de la voirie et du réseau d’éclairage, le réaménagement des espaces verts de la zone, la réhabilitation du parc « La Vallée des Oiseaux », la rénovation du mobilier urbain et la création de circuits touristiques thématiques (commercial, ludique, culturel et sportif).

4/ Préservation de l’environnement et l’aménagement des espaces verts de la ville par la création du parc de Tikiouine, du parc Al Inbiâat, la restructuration et la mise à niveau du parc Ibn Zaidoun et du jardin d’Olhaou, la réhabilitation de plusieurs jardins et places publiques ainsi que la modernisation du mobilier urbain.

5/ Promotion de la chose religieuse, protection et valorisation du patrimoine de la ville et la promotion culturelle.

6/ Renforcement des équipements sociaux de base et parachèvement de la mise à niveau des quartiers sous-équipés, accompagnement du développement démographique et urbain de la ville et l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Plusieurs actions sont prévues au titre de ce même axe et concernent les secteurs de la jeunesse et des sports, de la santé, de l’enseignement et des activités économiques et de commerce de proximité.

Pour assurer le plein succès du programme et de son exécution dans les délais impartis, deux sociétés de développement local « Agadir Souss Massa Aménagement » et « Grand Agadir de Transport et de Mobilité Urbaine » superviseront la réalisation des différents projets prévus au titre du nouveau programme.

Ce Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024 vient donc s’ajouter aux programmes de développement lancés par le Souverain marocain au niveau des différentes régions du Maroc, tels, à titre d’exemple, « Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture », « Tanger-Métropole », « Marrakech, Cité du Renouveau Permanent », « le Plan de Développement Urbain du Grand Casablanca », « Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit » et le nouveau modèle de développement des Provinces du Sud marocain.

