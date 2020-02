L’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Liberia auprès de la République du Sénégal est décédée. Une annonce faite par le ministère des Affaires étrangères, ce 4 février, rapporte FrontPageAfrica, visité mercredi par Senego. Le décès a été confirmé par l’ambassade du Libéria à Dakar jointe par Senego.

Une fonctionnaire dévouée

Mme Mary-Ann Fossung est décédée à 2 heures du matin à Tunis où elle était soignée.

Feue l’ambassadrice Mary-Ann Fossung était une fonctionnaire dévouée qui a servi son pays avec distinction dans plusieurs fonctions, y compris, Premier secrétaire, Ambassade du Liberia près de Dakar, Sénégal, Responsable des Affaires, Ambassade du Liberia, Sénégal ; et Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Liberia en République du Sénégal, avec des accréditations simultanées en Gambie, République du Cap-Vert et République de Mauritanie.

Le cursus d’une dame au service de son pays

Elle a rejoint le service extérieur libérien en février 2009, lorsqu’elle a été affectée pour la première fois au Sénégal en tant que première secrétaire et consul à l’ambassade du Liberia près de Dakar, un poste qu’elle a occupé avec dévouement.

Le 1er mai 2019, feu l’ambassadeur Fossung a été nommé par S. E. Dr. George Manneh Weah, Président de la République du Liberia, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liberia auprès de la République du Sénégal.

Avant de rejoindre le service diplomatique libérien, Mme Fossung a occupé le poste de ministre adjoint de l’administration au ministère des transports en 2008, sous l’administration de l’ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf.

Le ministère des Affaires étrangères travaille actuellement avec la famille Fossung pour que sa dépouille soit rapatriée au Libéria pour un enterrement digne de ce nom.

