Le président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), M. Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a reçu aujourd’hui jeudi dans son bureau à Nouakchott, SEM. Touré Sékou, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire accrédité auprès de la Mauritanie.

Au cours de la réunion, les deux parties ont examiné les possibilités de coopération entre les organisations patronales dans les deux pays et les moyens de renforcer les possibilités d’investissement de part et d’autre.

Le président du patronat mauritanien a présenté un exposé sur les nombreuses opportunités d’investissement disponibles en Mauritanie et les efforts déployés par les autorités publiques pour améliorer le climat des affaires et des investissements, dont le plus important a été l’annonce récente de la création du Conseil suprême de l’investissement.

Il a également affirmé la volonté des hommes d’affaires mauritaniens de renforcer la coopération avec leurs homologues ivoiriens afin d’assurer une plus grande intégration et une coopération économique plus accrue de façon à veiller à ce que les hommes d’affaires ivoiriens soient informés des opportunités d’investissement en Mauritanie.

À son tour, l’Ambassadeur ivoirien a souligné lors de la rencontre le niveau des relations ivoiro-mauritaniennes et la diversité de leurs espaces, exprimant son espoir que le secteur privé des deux pays accompagne les efforts des pouvoirs publics visant à valoriser les potentialités économiques, culturelles et touristiques des deux pays et développer leurs échanges commerciaux.