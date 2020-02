Bonjour à tous et à toutes,

Ahmed Ould Bettar

Après 5 jours d’hospitalisation au Centre National de Cardiologie, je suis en convalescence pour au moins huit semaines, je vous remercie sincèrement pour tous vos messages de soutien, ils m’ont beaucoup touché.

J’adresse également mes sincères remerciements et ma gratitude au Dr Abderrahman Ould Bah et au personnel médical qui l’accompagne. Je remercie également le personnel administratif et infirmier pour leurs efforts et les soins dispensés tout au long de mon séjour au Cente National de Cardiologie.

Que Dieu leur accorde plein succès au service de la Mauritanie et sous la direction clairvoyante du Président de la République , Mohamed Ould Mohamed Cheikh El-Ghazouani, que Dieu le protège et le préserve.

Ahmed Ould Bettar

Directeur de publication RAPIDE INFO