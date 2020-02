L’armée saisit une importante quantité d’armes et de munitions…Détails

Des unités de l’armée nationale ont pu intercepter des contrebandiers et les arrêter au terme d’une intervention pour laquelle une unité militaire terrestre et un avion militaire ont été déployés.

Un communiqué de l’armée dont une copie est parvenue à l’AMI, précise que l’unité militaire a pu, après un suivi minutieux, arrêter les membres de la bande, confisquer des voitures et des munitions et découvrir des stocks de ravitaillement.

Voici le texte intégral du communiqué de l’armée :

« Sur la base des informations sur l’intention d’un groupe de contrebandiers à bord de trois véhicules de traverser la partie nord du territoire mauritanien en direction de la partie orientale du territoire malien, une opération de suivi et de surveillance des pirates a été engagée dans la matinée du lundi 11 février 2020. Celle-ci a permis de découvrir que des éléments provenant du Mali sont à l’attente des contrebandiers sur les frontières mauritano-maliennes. Aussitôt des unités de l’armée se sont déplacées simultanément du nord et du sud en direction du point supposé de rencontre des deux parties : pirates et accueillants.

Après un suivi précis et déterminant, l’un de nos avions militaires a attaqué la cible et par la suite des unités terrestres sont intervenues, ont investi le lieu, arrêté les suspects et saisi les munitions et équipements qui étaient en leur possession.

Cette opération a eu les résultats suivants :

• Arrestation de 6 contrebandiers ;

• Saisie de 2 véhicules, type Land Cruiser ;

• Destruction d’une voiture, type Land Cruiser ;

• Confiscation de deux mitrailleuses PKMS ;

• Destruction de deux mitrailleuses PKMS ;

• Confiscation de deux Kalachnikovs ;

• Confiscation de 3000 balles;

• Saisie de 2 Kalachnikovs Warehouse Packed (60 rounds);

• Saisie d’un dispositif Thuraya ;

• Saisie d’une Mini radio Motorola ;

• Saisie de 3 barils de 200 litres d’essence chacun ;

• Saisie d’un kg de drogue ».