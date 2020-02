5 projets d’accords traduisant la ferme volonté de renforcer la coopération multifactorielle…

C’est officiellement parti pour un nouvel élan de coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Sénégal. Les deux pays frontaliers ont officiellement paraphé, ce mardi, 5 projets d’accord portant respectivement sur :



– Une Convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso signé par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Bâ.



– Un Protocole d’accord dans le domaine des télécommunications, de la communication et des postes signé par Ndèye Tické Ndiaye Diop, ministre de l’économie maritime et des télécommunications.



– Un autre Protocole d’accord dans le domaine de l’agriculture signé par le ministre Amadou Ba.



– Un Accord de coopération sur l’initiative « Clean gaz » pour la réduction de l’empreinte carbone de l’exploitation des ressources gazières à travers l’utilisation des énergies propres paraphé par Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies.



– Et enfin un Arrangement technique relatif à l’organisation de patrouilles d’exercices communs entre les deux marines nationales, signé par Amadou Bâ.



Arrivé hier à la tête d’une forte délégation à Nouakchott, le Président Macky Sall a été chaleureusement accueilli par son homologue Mauritanien Ghazouani qui lui a offert un dîner, avant d’avoir un tête-à-tête avec lui.



