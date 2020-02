Contribution: Lutte fructueuse pour une société une et indivisible

Mohamed Vall Ould Bellal, président de la Commission électorale nationale indépendante, au cours d’une conférence de presse à Nouakchoot le 23 juin 2019. AFP / Sia Kambou

En Mauritanie comme ailleurs, la prééminence du sentiment d’’appartenance à une communauté par rapport aux intérêts supra-communautaires a toujours conduit à des résultats négatifs.

Une telle approche se retourne forcément contre les intérêts des communautés elles-mêmes que l’on est sensé défendre.

En effet, à force de vouloir promouvoir les intérêts d’une communauté donnée « sans » les autres communautés et non « avec » elles ou « grâce » à elles, on l’isole et l’enferme dans un réduit socio-culturel, d’où elle ne peut saisir ni la nécessité des alliances, ni la richesse de la différence.

L’expérience ici nous enseigne que l’engagement au service d’une communauté, pour être constructif et positif, doit être tempéré par le sentiment d’appartenir à un ensemble plus vaste et partager un certain nombre de références, d’idéaux, de valeurs avec les autres communautés.

Si la diversité s’impose en Mauritanie et se construit sur la force des différences; elle ne doit en aucun cas ignorer ce qui relie les populations et permet de faire prévaloir leur cohésion par rapport aux forces de désunion.

Dans cette perspective, tout discours, quel qu’en soit l’auteur, ne mettant pas en valeur les principes éthiques qui fondent l’UNITÉ de nos communautés: islam, paix, justice, égalité, partage, etc…doit être considéré comme une erreur morale et un manquement politique grave.

Mohamed Vall Bellal