Le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a reçu aujourd’hui, vendredi, au palais présidentiel de Nouakchott, M. Majid Ben Abdullah Al-Qasabi, ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, actuellement en visite dans notre pays.

Riyad et Nouakchott décidés à renforcer les capacités du secteur privé

À sa sortie d’audience, le ministre saoudien a fait la déclaration suivant à l’AMI:

« J’ai transmis les salutations du Gardien des Lieux Saints et de Son Altesse le prince héritier à Son Excellence, le Président de la République et au peuple mauritanien frère.

La Mauritanie est le pays du million de poètes, et la relation entre l’Arabie Saoudite et la Mauritanie est une relation politiquement et fraternellement forte. Les deux pays sont plus que frères. Seulement, les relations commerciales et d’investissement ne répondent pas aux aspirations des dirigeants des deux peuples. Or, le principal pilier de cette relation est le secteur privé, qui est essentiel au développement des relations commerciales et d’investissement entre les deux pays.

La réunion a permis de discuter des opportunités d’investissement actuelles en Mauritanie, et il a été convenu d’élaborer un plan de mise en œuvre spécifique en vue de soutenir ces opportunités et de les commercialiser.

En janvier dernier, le Royaume avait accueilli une visite historique d’une délégation du patronat mauritanien, comprenant plus d’une centaine d’entreprises. Ce pont a contribué à corriger les impressions et à présenter aux parties les opportunités et les défis existant dans les deux pays.

La réunion fut excellente, et la Mauritanie est sans nul doute un pays qui possède tous les atouts naturels: notamment une façade Atlantique longue de plus de sept cents kilomètres, outre une vaste superficie, les potentialités agricoles, animales, touristiques, minières, énergétiques et autres.

Nous prions Dieu Tout-Puissant de remplir notre devoir envers la Mauritanie et son peuple, de soutenir, de commercialiser ces opportunités, d’améliorer les échanges entre les deux pays et peuples frères ».

L’audience a eu lieu en présence de M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du Président de la République, M. Sidi Mohamed Ould Jaafar, chargé de mission à la Présidence de la République et SEM. Huzaa Ben Zeben Ben Dhaoui Lemthiri, ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite accrédité en Mauritanie.