Dr El Moustapha Ould Abdallah avec le Pr Nouira Yassine

Voici le DG de l’unique hôpital de la capitale Nouakchott non affecté dans le dernier mouvement

Les différents départements des hôpitaux et centres hospitaliers de la capitale Nouakchott avaient connu dernièrement d’importants changements.

En effet, tous leurs Directeurs Généraux et leurs Adjoints avaient été limogés sinon affectés à la tête de nouvelles structures hospitalières.

Mais une exception confirme cette règle. En effet, ce séisme intervenu au lendemain d’une visite effectuée par le président Ould Ghazouani au Centre Hospitalier National et quelques semaines auparavant, au Centre Hospitalier Cheikh Zayed, n’a pas été élargi au Centre Hospitalier de l’Amitié d’Arafat.

Ce qui a conduit les observateurs et les analystes à rendre un vibrant hommage au gigantesque travail abattu par le patron de l’hôpital « Sadagha », en l’occurrence Dr El Moustapha Ould Abdallah.

Son maintien dans ses fonctions est perçu comme une marque de distinction particulière faite sans tambours ni trompettes, par les autorités supérieures du pays à l’homme, en récompense à ses efforts inlassables pour hisser cette structure vers la perfection conformément au projet de société « Taahoudaty » du Chef de l’État.

Dr El Moustapha Ould Abdallah est bien apprécié tant par le personnel de l’hôpital, les patients que par leurs accompagnateurs, en raison de sa serviabilité et son attention illimitées, son ouverture d’esprit et de cœur, son sérieux, son engagement et sa ferme volonté à mettre tout ce monde dans d’excellentes conditions.

traduit par Rapide info

source: Tidjikja info