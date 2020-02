Mauritanie : le trafic internet perturbé par un incident sur un câble sous-marin

Mauritanie – Nouakchott, 28 fév 2020 (AFP) – Le trafic internet est fortement perturbé en Mauritanie en raison d’un « incident » survenu jeudi au large de ce pays d’Afrique de l’Ouest sur un câble sous-marin en fibre optique de 17.000 km reliant l’Afrique du Sud à l’Europe, a indiqué vendredi l’autorité de régulation mauritanienne des télécommunications.

« Un incident est survenu sur le câble sous-marin à fibres ACE (Africa Coast to Europe) le 27 février à 08H40 (GMT et locales), provoquant des perturbations sur le trafic internet des (trois) opérateurs de communications électroniques », a-t-elle précisé dans un communiqué.

Des « démarches sont en cours pour le rétablissement du câble dans les meilleurs délais », assure l’autorité de régulation, en rappelant qu’un incident similaire s’était déjà produit sur ce câble en mars 2018.

Les connexions terrestres et via le wifi sont presque à l’arrêt au sein des entreprises, banques et administrations et chez les particuliers, ont constaté des correspondants de l’AFP. Les services par téléphones mobiles (3G) fonctionnent, mais à vitesse réduite, selon la même source.

Le problème a été localisé à 25 km au large de Nouakchott et sa résolution devrait prendre quelques jours, a confié à l’AFP une source proche de l’autorité de régulation.

L’ACE, opérationnel depuis 2012, relie Le Cap, en Afrique du Sud, à la pointe de la Bretagne (ouest de la France), en longeant la côte atlantique de l’Afrique, dont il dessert une vingtaine de pays.