Lutte contre le terrorisme : L’Union africaine prévoit d’envoyer 3 000 soldats dans le sahel

(Niamey et les 2 jours) – L’Union africaine compte déployer 3 000 soldats pour appuyer les pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) dans la lutte contre le terrorisme.

« Sur décision du sommet de travailler au déploiement d’une force de 3.000 hommes pour aider les pays du Sahel à affaiblir les groupes terroristes, je pense que c’est une décision sur laquelle nous allons travailler avec le G5 Sahel et la Cédéao. Cette décision a été prise parce que, comme vous le voyez, la menace progresse et devient plus complexe », a annoncé Smail Chergui, Commissaire en charge de la paix et de la sécurité de la Commission de l’UA.

Comme le précise ce dernier, à l’AFP, le déploiement est prévu pour durer six mois.

Au cas où la décision est finalement confirmée par l’Union africaine, ces hommes viendront appuyer les forces du G5 Sahel, américaines et françaises qui luttent déjà contre les groupes terroristes dans cette région.