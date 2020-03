Le président de l’UPR : Le 1er mars marque le début d’une impulsion nationale inclusive

Sidi Mohamed Ould Taleb Amar

Le parti de l’Union pour la République (l’UPR) a organisé, dimanche soir à Nouakchott, une cérémonie de lancement d’une campagne nationale de vulgarisation des résultats de son 2ème congrès ordinaire et les réalisations accomplies dans le cadre de la mise en œuvre du programme électoral du Président de la République (Taahoudaty).

S’exprimant à cette l’occasion, le président de l’UPR, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a souligné : « Le 1er mars 2019 marque le début d’une marche nationale vers le progrès et la prospérité ».

Il a ajouté : « Nous vivons une période historique qui inaugure une nouvelle ère, celle de la justice, de l’équité, du développement et de la prospérité. Il s’agit d’une ère d’autonomie, de préservation de l’identité, de l’unité nationale, de défense de l’honneur et de l’inspiration des leçons de notre glorieuse histoire ».

Au sujet du dernier congrès du parti, M. Ould Taleb Amar, a précisé qu’il a permis de : « Clarifier la vision, de corriger le processus et d’étouffer les racines d’une crise interne inopportune. Il était nécessaire pour établir les liens étroits entre les programmes politique et électoral »

Le Président de l’UPR a exhorté les personnes de bonnes volontés à aider les franges démunies à l’accès aux ambitieux projets dans le cadre du programme Taahoudaty.

Il a enfin précisé que sa formation dépêchera des missions à l’intérieur du pays pour s’enquérir des conditions de vie des populations et l’identification de leurs problèmes pour les soumettre aux autorités afin que des solutions leurs soient trouvées.