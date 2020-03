La Mauritanie privée d’internet à haut débit depuis le 27 février

AFP – La Mauritanie souffre d’un débit faible et parfois inexistant d’internet depuis 5 jours à cause d’une panne sur un câble sous-marin alimentant le pays.Une situation qui devient de plus en plus insupportable pour beaucoup d’usagers.

Cette panne a été diagnostiquée dans les eaux de l’Océan atlantique à quelque 25 kilomètres de Nouakchott, a affirmé une source au sein de l’autorité publique en charge de l’approvisionnement en internet en Mauritanie.

Mais la réparation est confiée à une équipe d’experts venue de la Grande Bretagne. Ces experts sont attendus à bord d’un bateau spécial transportant les équipements nécessaires, a ajouté la même source.

Cette dernière a estimé que la réparation prendrait une dizaine de jours, y compris le délai d’arrivée de l’équipe sur le lieu de la panne dont les causes demeurent inconnues.

En attendant, le faible débit disponible – et parfois l’absence totale – ne fait qu’exaspérer l’impatience des internautes qui n’arrivent plus à faire fonctionner leur messagerie email ou surfer sur les réseaux sociaux.

Que ce soit au niveau du public ou du privé, les administrations tournent au ralenti à cause de la dépendance quasi-totale de l’outil électronique dans leurs travaux.

Une situation d’autant plus insoutenable que les usagers restent sceptiques quant à la date annoncée pour la fin des travaux.