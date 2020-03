Le ministre secrétaire général du gouvernement se réunit avec les secrétaires généraux des départements ministériels

Le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Jibril Hamadi Niang, a présidé, ce mardi à la Primature, la réunion périodique des secrétaires généraux des départements ministériels.

La rencontre a été consacrée à l’examen des dispositions pratiques à la dynamisation du mécanisme de coordination entre les différents ministères pour rendre l’action du gouvernement plus efficace.

Il s’agit surtout de suivre l’exécution des plans d’action, d’appliquer les instructions du gouvernement et de rendre compte de l’état d’avancement des programmes et projets à travers l’établissement de rapports circonstanciés réguliers de manière à permettre aux sphères de décision d’intervenir en temps opportun pour lever les obstacles éventuels qui compromettraient leur exécution dans les délais impartis et selon les normes définies.

Dans ce cadre, il a été décidé, qu’au cours de chaque rencontre mensuelle, trois secrétaires généraux présentent des exposés détaillés sur l’état d’avancement des plans sectoriels de leurs départements.

A cet effet, un accent particulier sera mis sur les actions inscrites au titre du programme « Mes priorités » dont les projets et programmes feront spécifiquement l’objet de rapports quotidiens sur l’état de leur exécution dans chaque wilaya, une commission régionale ayant la charge de les établir et de les faire parvenir aux parties concernées.

Au cours de la réunion, l’importance du respect des principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion a été soulignée, et les secrétaires généraux ont été officiellement informés de la volonté des autorités publiques de dynamiser les structures de contrôle et d’inspection pour relever tout dysfonctionnement et apporter conseil et assistance à tous les responsables en charge de la gestion de services publics pour renforcer les mécanismes, pratiques et modes de gestion de façon professionnelle.

Dans cet objectif, des modules de formation seront développés à l’attention des gestionnaires, et un séminaire de formation sur les marchés publics sera prochainement organisé sur le thème des techniques d’accélération des procédures concomitamment à la garantie de transparence et d’efficacité.

Les secrétaires généraux des départements ministériels ont été instruits aux fins de rapprocher davantage le service public des usagers, de répondre promptement à leurs sollicitations et de traiter diligemment tous les dossiers liés aux plaintes et réclamations des citoyens.