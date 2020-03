Le Président de la République reçoit la secrétaire générale adjointe de l’ONU et Coordinatrice de l’initiative « renforcer la nutrition »

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, mardi au Palais présidentiel à Nouakchott, Mme Gerda Verburg, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Coordinatrice de l’initiative « renforcer la nutrition ».

La rencontre a abordé les relations de coopération existant entre la Mauritanie et les Nations Unies et les voies et moyens de les développer davantage.

L’audience s’est déroulée en présence MM. :

– Abdelaziz Ould Dahi, ministre de l’Economie et de l’Industrie,

– Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, Directeur de Cabinet du Président de la République.