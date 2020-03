Journées des juristes des banques africaines: La capitale mauritanienne accueille les rencontres en avril 2020

Mauritanie : l’État lève l’embargo imposé à la banque de Bouamatou

Nouakchott, la capitale mauritanienne accueille les journées des juristes des banques africaines les 7, 8 et 9 avril 2020. Ce, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’Association africaine des juristes de banques et établissements financiers (Ajbef).

Ces journées sont organisées avec l’appui du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique (Cdbeca), Association de la profession bancaire de Mauritanie (Apbm) et de la Banque centrale de Mauritanie (Bcm). Elles sont placées sous le signe de « la réglementation bancaire face au défi du numérique ».

Lors des rencontres, les présentations vont tourner autour des spécificités de la réglementation bancaire de la Mauritanie, de l’Ohada et ses perspectives d’évolution en Afrique, de la digitalisation comme facteur d’inclusion financière, la conformité dans la relation banque/client, des juges face à la banque et qualité de justiciable, du rôle et la place du juriste dans la banque moderne.

Par Jean Bavane Kouika

Fraternité Matin