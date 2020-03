Le ministre mauritanien de la Santé déclare avoir défini des stratégies de prévention et de lutte contre le coronavirus

Le ministre de la Santé, le Dr Mohamed Nadhirou Ould Hamed, a effectué mercredi une visite au Centre national des opérations sanitaires d’urgence et du Centre national de télémédecine.

Le ministre de la Santé, Dr. Mohamed Nadhirou Ould Hamed a déclaré que le ministère a défini des stratégies de prévention et de lutte contre le coronavirus, notant que ces stratégies sont mises à jour en fonction de chaque étape et se caractérisent par un processus graduel en fonction de la proximité et du risque.

Le ministre a déclaré lors d’une réunion tenue aujourd’hui à Nouakchott avec des représentants des partenaires techniques et financiers du secteur sur l’élaboration d’un dispositif de prévention et de lutte contre COVID-19, que la Mauritanie restera conforme au système de santé mondial qui ne permet pas de fermer la frontière mais impose des mesures strictes pour réduire le risque de la propagation de l’épidémie.

Notons en ce sens également que les ministres de la Santé, Dr. Mohamed Nadhirou Ould Hamed et celui de l’Equipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’haïmid ont visité mercredi dernier l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy pour s’informer sur les mesures préventives prises par la direction régionale de la santé de Nouakchott ouest pour éviter l’entrée du Coronavirus dans le pays.

Le ministre de la santé a affirmé qu’aucun cas de coronavirus n’a été enregistré Jusqu’à présent en Mauritanie avant de souligner que pour répondre à la situation, des caméras de surveillance de températures des voyageurs ont été installées à l’aéroport.

Dr. Mohamed Nedhirou Ould Hamed a indiqué que, sur instruction du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un comité interministériel de suivi composé par les ministères de la Santé, de l’Équipement et des Transports, du Développement rural, du Commerce et du Tourisme a été créé pour suivre la situation quotidiennement . Il a ajouté que des instructions fermes ont été données aux hôpitaux et cliniques pour prendre les mesures qui s’imposent pour faire face à cette maladie.

L’économiste de la santé a précisé que les mesures préventives prises au niveau des aéroports de Nouakchott et de Nouadhibou le sont aussi au niveau des ports de ces deux villes et aux points de passage de la frontière au nord de Nouadhibou.