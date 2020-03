Le Premier ministre s’entretient avec une délégation soudanaise

Le Premier ministre supervise le festival du cinéma – illustrations

Le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya, s’est entretenu, mercredi soir à Nouakchott, avec une délégation soudanaise conduite par le vice-amiral Ibrahim Jaber Ibrahim, envoyé spécial du président soudanais.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Mauritanie et le Soudan, et les moyens susceptibles de les développer.

L’audience s’est déroulée en présence de MM. Dr Sidi Ould Salem, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Moulaye Zein, directeur de cabinet du Premier ministre et Laghdaf Ould Khayi, chargé de mission au cabinet du Premier ministre.