La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Dr Nene Oumou Daffa Kane, a indiqué que la promotion de la femme est devenue une priorité nationale, grâce à la volonté et au soutien du premier avocat des femmes, le Président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à travers les engagements pris en faveur de l’autonomisation de la femme et de la promotion de ses droits.

Elle a souligné, dans un discours qu’elle a prononcé, dimanche, à Atar, à l’occasion de sa supervision du lancement des activités commémoratives de la fête internationale du 8 mars, que les femmes sont plus que jamais, au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale

C’est dans ce cadre que des orientations stratégiques et pertinentes ont été définies de manière claire, sans équivoque à travers les actions majeures suivantes :

– La mise en application des textes juridiques protégeant les femmes contre toutes les formes de violence. En effet, ces textes renforcent l’accès à leurs droits à travers la révision d’une loi cadre de lutte contre les violences faites aux femmes et la réforme du dispositif juridique national en lien avec le statut de la femme en vue d’une meilleure protection et jouissance de ses droits.

– La consolidation de la participation politique de la femme par la promotion de la parité pour valoriser son potentiel en tant qu’élément fondamental de notre capital humain.

– L’institutionnalisation effective du genre par l’introduction progressive du principe du budget sensible au genre au niveau des départements ministériels. Ce dispositif nous parait-il avec plus d’impact sur la vie des femmes en renforçant ses capacités sur les approches genre. Des équipes sectorielles en charge de la conception favorisent la mise en œuvre et la coordination des politiques et stratégies.

– La mise en œuvre d’un vaste programme d’autonomisation des femmes y compris celles vivant avec handicap comportant une action de fond pour un changement de comportement menée de pair avec les Ulémas et Imams

– La définition d’interventions de grande envergure visant l’accès aux services de la santé reproductive, la scolarisation des filles et l’autonomisation économique par l’emploi et les activités génératrices de revenus.

Elle a ajouté qu’il s’agit que ces choix sont déjà traduits par la définition d’un ensemble d’objectifs et d’options stratégiques de la déclaration de politique générale du Gouvernement de Son Excellence le Premier Ministre Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya pour la période 2020-2024.

C’est dans ce cadre que notre département a déjà entrepris les actions phares suivantes :

– l’élaboration et l’adoption en conseil des Ministres d’une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et la révision de la stratégie nationale d’institutionnalisation du genre et son opérationnalisation qui sont déjà toutes les deux en cours de mise en œuvre ;

– la révision en collaboration avec les parties prenantes du projet de loi cadre de lutte contre les violences faites aux femmes et son adoption en conseil des Ministres inch’Allah durant ce mois; iii) en cours et iv) le démarrage le 19 février dernier d’un programme national d’autonomisation de 6000 femmes et d’insertion économique de 3800 personnes vivant avec handicap qui sera renforcé bientôt par la création d’un fonds national de développement de l’entrepreneuriat féminin et la mise en place pour la toute première fois de la maison de la femme entrepreneure mauritanienne.

– La mise en place en cours d’un observatoire national des droits des femmes fondé sur la mise en synergie de toutes les parties prenantes y compris l’université de Nouakchott.

La ministre a rappelé que la promotion du statut des femmes rurales constitue une des priorités de l’action du Gouvernement en général et de son département en particulier qui a pris en compte leurs besoins dans son plan d’action pour le quinquennat 2020-2024.

C’est dans ce cadre, a-t-elle dit, que des actions de proximité ont été organisées dans 14 communes rurales des deux wilayas de l’Adrar et du Tagant portant sur la fourniture d’un paquet d’activités de nature à contribuer à la conscientisation sur les droits de la femme, l’octroi de financements d’Activités Génératrices de Revenus au profit des coopératives féminines organisées en unions à travers un fonds ayant déjà financé plus de 2600 coopératives féminines à travers l’étendue du territoire nationale. Des caravanes de sensibilisation fourniront également des consultations médicales axées sur la santé de la mère et de l’enfant, a-t-elle ajouté.

La ministre a félicité toutes les femmes du pays pour les acquis déjà enregistrés à leur profit, en les exhortant à davantage de volontarisme et de persévérance.

Elle a également exprimé ses remerciements à l’endroit des partenaires techniques et financiers pour leur soutien sans cesse renouvelé au pays.