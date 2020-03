Dossou Dicko, responsable genre et intermédiation sociale au niveau du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel. © © Sayouba Traoré/RFI

La coordination régionale du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille de Nouakchott-Nord a célébré, ce dimanche, la Journée internationale de la femme dont le slogan, cette année, est : « Je suis de la génération de l’équité … oui aux droits des femmes ».

La cérémonie a été marquée par la remise de prix à des jeunes filles qui se sont distinguées dans les établissements d’enseignement de la wilaya.

Le wali de Nouakchott Nord, M. Diallo Amadou Samba, a précisé, dans une allocution , que la célébration de la Journée internationale de la femme est une occasion de choix pour valoriser les acquis réalisés en faveur des femmes mauritaniennes, et a rappelé que la promotion de la femme est une priorité nationale.

À son tour, la coordinatrice régionale du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme El-Ghallawia Mint Khattri, a souligné la contribution des femmes à la construction de la Mauritanie, saluant la place prioritaire que les femmes occupent dans le programme du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et les avancées accomplies dans le domaine de participation politique et sociale de cette importante frange de la société.

Quant au maire de Dar Al-Naim, M. Momma Ould El Kotob Ould Momma, il a exprimé la volonté des responsables de la municipalité de soutenir les femmes dans tous les domaines, soulignant leur rôle en matière de développement économique et social.