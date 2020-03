Le ministre d’Etat pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Foreign and Commonwealth Office britannique, James Cleverly, effectuera une visite de travail à Alger du 8 au 10 mars à l’invitation du secrétaire d’Etat, chargé de la Communauté et des Compétences à l’Etranger, Rachid Bladehane, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La visite s’inscrit dans le cadre de « la tenue de la 9e session du Dialogue stratégique algéro-britannique qui sera coprésidée par MM. Bladehane et Cleverly », précise le communiqué, ajoutant que cette visite intervient dans « un contexte bilatéral marqué par des échanges de visites de haut niveau » dont les dernières sont celles du ministre de l’Industrie et des Mines à Londres pour représenter l’Algérie du Sommet « Afrique-Royaume-Uni sur l’investissement », en janvier dernier, et du Lord Risby à Alger dans le cadre de la mission britannique sur le commerce et l’investissement avec l’Algérie en février écroulé.

Au cours de cette session, « les deux parties s’attacheront à approfondir le dialogue et la concertation sur les thèmes d’importance dans les relations bilatérales, particulièrement le cadre juridique bilatéral et son adaptation à la faveur de l’avènement du Brexit, le développement de l’enseignement de la langue anglaise en Algérie à travers l’ouverture d’institutions britanniques d’enseignement en Algérie et l’élargissement du spectre de la coopération économique, notamment par le biais d’une contribution soutenue des compétences algériennes établies au Royaume-Uni, dans le cadre des nouvelles orientations du Gouvernement algérien », indique le communiqué.

Cette session donnera lieu également à « un échange de vues sur l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier la Libye, le Sahel, le Sahara occidental, la Syrie, le Yémen et la Palestine, ainsi que sur les questions transversales telles que la migration, la lutte antiterroriste et les changements climatiques », ajoute la même source, soulignant qu’à l’issue de cette session, le responsable britannique sera reçu par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

algerie-eco.com