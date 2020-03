Le président de la République réitère le pacte avec les martyrs à l’occasion de l’anniversaire du premier martyr

Bir-Lahlou, 9 mars 2020 (SPS) – Le président de la République, le secrétaire général du Front Polisario, M. Brahim Ghali, a renouvelé la promesse de poursuivre le chemin des martyrs qui ont sacrifié leur âme pure pour une souveraineté totale sur l’ensemble du territoire national, à l’occasion de la fête nationale de la chute du premier martyr de la révolution sahraouie, Al-Bashir Lahlawi, décédé lors de la bataille d’Hassi Matalla contre les forces coloniales espagnoles, le 8 mars 1974.

Le président de la République a souligné que ce jour immortel marque une mémoire éternelle dans la lutte contemporaine du peuple sahraoui, le souvenir de la chute du premier martyr de la révolution sahraouie, et a ajouté que cet anniversaire rassemble les significations et l’importance du martyr, sacrifiez et combattez pour des valeurs et des idéaux nobles.

« Nous nous arrêtons tous pour vénérer, apprécier et respecter les âmes de toutes les femmes et hommes martyrs de la cause nationale qui ont taché le sol de la patrie de leur sang pur et innocent, pour renouveler leur promesse de poursuivre le chemin de la lutte et résistance jusqu’à la fin de la marche qu’ils avaient commencée, et qui se poursuivra jusqu’à ce que notre peuple jouisse de ses droits légitimes à la liberté et à l’indépendance « , a déclaré le président de la République. (SPS)